Avec le Mate X, Huawei propose une autre version du smartphone pliable

Quelques jours après l'annonce du Galaxy Fold de Samsung, Huawei sait à son tour son entrée sur le marché des smartphones pliables.

Et force est de constater que le Huawei Mate X est bien plus alléchant que l'appareil dévoilé par Samsung. Avec son unique écran, le smartphone passe d'un écran de 6,6 pouces à l'avant et 6,38 pouces à l'arrière à une tablette presque carrée, d'une taille de 8 pouces (2480 x 2200 pixels). Selon l'entreprise, le Mate X ne mesure que 5,4 mm d'épaisseur une fois déplié, et 11 mm replié.

Côté technique, le smartphone propose une double batterie d'une capacité totale de 4500 mAh et une recharge ultra rapide (Huawei annonce 85% de charge en 30 minutes). Le Mate X disposera de 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout au prix de 2299 euros.