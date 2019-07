Le parcours, disponible sur les GPS de la marque ou sur l'application mobile, vous fera visiter l'Irlande du Nord sur 402 kilomètres. Vous débuterez votre voyage à Belfast, où vous découvrirez les studios qui ont abrité les scènes intérieures de Game of Thrones.

Même si Game of Thrones est désormais terminé, TomTom vous emmène pour un road trip en huit étapes pour découvrir les coulisses de la série.

Avec le GPS TomTom, partez à la découverte des lieux de tournage de la série Game of Thrones - © TomTom

Ensuite, direction Tollymore Forest Park, où les enfants Stark rencontrent les célèbres louveteaux (Lady, Vent Gris, Fantôme, etc). Puis Inch Abbey (lieu du couronnement de Robb Stark, devenu roi du Nord); Castle Ward (soit le chatchâteauWinterfell); les grottes de Cushendun (occupées par Mélisandre); le port de Ballintoy Harbour (où Theon Greyjoy fera son grand retour); et enfin Dark Hedges, une longue allée bordée d'arbres bicentenaires, utilisée à de multiples reprises comme route reliant le Nord et le Sud.

Le parcours vous demandera 6h33 de votre temps et peut être récupéré à cette adresse.