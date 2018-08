Ce n’était qu’une question de temps avant que Samsung se lance sur le marché des enceintes connectées. Avec le Galaxy Home, dont le nom semble être un mélange entre Google Home et Apple HomePod, c’est désormais chose faite. L’enceinte, au look définitivement rétrofuturiste, ressemble à un grand vase, posé sur trois pieds argentés. Où la rencontre, selon l’entreprise, d’un son incroyable et d’un design élégant. Mouais.

Avec le Galaxy Home, Samsung se lance dans le marché des enceintes connectées - © Tous droits réservés

L’intérieur est composé de six haut-parleurs et d’un subwoofer, ainsi que 8 micros permettant de détecter la phrase " Hi Bixby ", ce qui activera l’assistant de Samsung. Comme les autres enceintes, elle dispose de boutons sur le haut (afin de contrôle le volume ou de naviguer dans des playlists) et l’assistant est capable, en théorie, de contrôler la musique et gérer quelques taches très simples. En théorie, car Bixby est de loin l’assistant le moins doué. Et face à Siri, qui depuis 7 ans ne comprend qu’une phrase sur deux, cela n’est pas rien.

Pour le reste, motus et bouche cousue. Samsung n’a pas voulu trop en dire sur ce nouveau produit, si ce n’est que d’autres détails seront révélés lors d’une conférence dédiée aux développeurs, qui se tiendra début novembre.