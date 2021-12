Avec le Find N, Oppo se lance sur le marché des smartphones pliables

Le marché, dominé par Samsung, accueille un nouvel arrivant, en format compact.

Face aux smartphones qui, une fois dépliés, se transforment en tablette, Oppo a opté pour le chemin inverse et dévoile un produit plus compact. En effet, le Find N utilise un rapport de dimensions " paysage " pour l’écran intérieur, et offre un écran de 7,1 pouces une fois déplié. À l’extérieur, on retrouve un écran de 5,49 pouces, soit plus petit qu’un iPhone.

“Avec son rapport de dimensions 8.4:9, l’écran intérieur se déploie directement en mode paysage pour permettre aux utilisateurs de regarder des vidéos, de jouer à des jeux ou de lire des livres sans devoir incliner leur appareil. Une fois replié, le format 18:9 offre aux utilisateurs l’expérience familière d’un smartphone, avec un écran facile à utiliser d’une seule main”, explique l’entreprise.