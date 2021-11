Avec le CutCam, se couper les cheveux seul se veut plus simple que jamais

C’est un produit pas comme les autres qui est présenté sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo.

Une caméra pour ne pas se rater

L’idée du CutCam est simple : et si on plaçait une caméra sur une tondeuse, afin de faciliter le rasage des cheveux à l’arrière de la tête ? Personne n’y avait pensé, mais les Californiens du studio Vulfe l’ont fait.

Concrètement, la tondeuse, équipée de sa caméra 1080p grand-angle de 170°, est reliée à une application qui vous vous donne un aperçu de vos faits et gestes, et vous présente les informations de votre tondeuse (longueur, autonomie, etc) et des idées de coupes de cheveux. Le tout pour 220 dollars, ou moins (environ 120 euros) grâce aux offres proposées actuellement sur Indiegogo dans le cadre de la campagne de financement.

Selon les créateurs, l’idée a vu le jour pendant le confinement, période durant laquelle de nombreuses personnes ont tenté, sans doute, pour la première fois, de se raser la tête ou de se couper les cheveux à domicile. Lancée au mois d’octobre, la campagne est en tout cas un succès. À l’heure actuelle, l’objectif de 17 250 euros a déjà été dépassé. Près de 25 000 euros ont été récoltés, et il reste encore 16 jours avant la fin de la campagne.

Le produit final sera quant à lui livré en avril 2022.