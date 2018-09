Avec le 6T, OnePlus abandonne la prise jack

Étrange décision de la part du constructeur chinois. Après avoir moqué l’absence de prise jack sur les récents iPhone, le PDG confirme que le OnePlus 6T n’en possédera pas.

En 2017, lors de la présentation du OnePlus 5, le cofondateur et PDG Carl Pei vannait l’iPhone 7, premier smartphone d’Apple à ne pas disposer d’une prise jack. “Sur le bas, vous remarquez que nous avons abandonné la prise jack de 3,5 mm. Qui a besoin d’une prise jack de toute façon, c’est pour ça que le Bluetooth existe, n’est-ce pas ? Je rigole, bien évidemment que le OnePlus 5 a une prise jack !”

2018, OnePlus annonce le successeur du OnePlus 5. Un smartphone baptisé OnePlus 6T, qui propose notamment un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. Mais, vous l’aurez compris, il s’agit également d’un smartphone qui fait l’impasse sur la prise jack. Pour expliquer ce retournement de situation, le constructeur explique vouloir s’adapter aux clients et à leur usage des smartphones. De plus, le retrait de la prise jack était, toujours selon l’entreprise, nécessaire pour implémenter le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran et permet également d’agrandir la batterie.