Avec la gamme PlayStation Hits, Sony brade ses meilleurs titres

Si les trois premières PlayStation ont toutes connu une gamme « Platinum », proposant d’excellents jeux à petit prix, la PlayStation 4 aura également droit à ses « Hits », soit une vingtaine de jeux vendus 19,99 euros.

Dès le 18 juillet prochain, Sony mettra en avant 23 titres tous plus ou moins immanquables. De quoi agrandir sa ludothèque à petit prix. Le constructeur sait que sa console est officiellement entrée dans la dernière période de son cycle de vie, et quoi de mieux qu’un retour en arrière sur ce que la PS4 a accueilli de meilleur avant de tirer sa révérence ?

On y retrouve quelques exclusivités, comme Uncharted 4, The Last of Us, ou Ratchet and Clanck, ainsi que plusieurs titres souvent réussis d’éditeurs tiers. La liste ci-dessous s’agrandira au fur et à mesure, Sony étant bien déterminé à mettre en avant d’autres classiques. Les jeux seront disponibles à la fois en magasin et en version dématérialisée sur le PlayStation Store.