Avec itsme Sign, un smartphone suffit pour signer un document officiel

La plateforme belge itsme continue d'évoluer et propose désormais de signer des documents à l'aide d'un simple smartphone.

L'application, qui permet déjà de remplacer les lecteurs de cartes et les mots de passe en ligne, a officiellement été reconnue ‘Qualified Trust Service Provider’ (Fournisseur de Confiance Qualifié) dans le cadre de la législation européenne eIDAS qui réglemente les services d'identification et de confiance électroniques pour les transactions électroniques, et ce depuis le 14 septembre 2018 dernier.

Cela signifie qu'il est désormais possible (entre autres) d'approuver un document d'un secrétariat social, de conclure un contrat avec une agence d'intérim, souscrire un emprunt auprès de la banque, signer un acte notarié, conclure un contrat de bail, soumettre une offre sur un bien, officialiser l'achat d'un bien, ou encore accuser réception d'un envoi recommandé, simplement grâce à l'application itsme.

Comme l'explique Kris De Ryck, PDG de Belgian Mobile ID : "la signature qualifiée d'itsme offre aux consommateurs la possibilité de signer des documents à valeur légale d'une façon très simple et entièrement mobile. Pour nos partenaires, cela signifie qu'ils peuvent numériser des processus qui, aujourd'hui, sont particulièrement chronophages et donc aussi très coûteux. Un win-win pour toutes les parties concernées."

Les clients des entreprises qui souhaitent numériser leur gestion de contrats pourront donc tout simplement demander l'activation de l'option itsme Sign, sans que cela nécessite la moindre procédure d'implémentation.