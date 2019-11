Avec iOS 13.2, Apple vous permet d'effacer votre historique Siri

La dernière mise à jour en date d'iOS offre la possibilité d'effacer les enregistrements vocaux collectés par Siri. Une option bienvenue, et proposée depuis bien longtemps par la concurrence.

Voici comment procéder pour accepter ou refuser de partager vos enregistrements vocaux avec Apple :

Comme l'explique Apple :

Améliorer Siri et Dictée autorise Apple à stocker un extrait d’interactions audio avec Siri et Dictée et à le faire examiner par des employés afin d’aider Apple à développer et à améliorer Siri, Dictée et d’autres fonctionnalités de traitement des langues, comme Contrôle vocal. En plus des enregistrements audio, d’autres données Siri, telles que des transcriptions de vos questions générées par ordinateur, les noms de vos contacts, des apps installées sur vos appareils, ainsi que votre position géographique, sont également utilisées pour améliorer Siri.