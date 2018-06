Avec IGTV, Instagram se lance dans les vidéos de longue durée

La rumeur disait vrai : Instagram avait bel et bien des intentions de jouer dans la cour des grands, en devenant un YouTube à la verticale, tout en s’inspirant très largement du format « discover » de Snapchat.

C’est au cours d’une conférence de presse un peu surréaliste que Kevin Systrom, CEO et cofondateur d’Instagram, a dévoilé IGTV. IG comme Instagram (l’acronyme est très utilisé aux États-Unis) et TV pour télévision. Soit une application où, à l’instar d’Instagram, on suit des gens qui diffusent du contenu sur leur " chaîne. "

Ce contenu est spécifique, puisqu’il s’agit de vidéos à la verticale, qui peuvent aller de 15 secondes à 1 heure. Comme dans les stories, une barre de navigation est présente, afin d’avancer ou revenir en arrière dans la vidéo. Les vidéos se lancent automatiquement, et un menu spécial vous permet de découvrir d’autres chaînes ou bien de regarder d’autres contenus d’une chaîne. L’objectif d’Instragam est clair : s’attaquer à YouTube en attirant les créateurs et les influenceurs, qui sont de plus en plus déçus par la plateforme vidéo de Google et ses règles toujours plus strictes.