Avec Hyrule Warriors: L’ère du Fléau, Nintendo offre une préquelle à The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hyrule Warriors: L’ère du Fléau, titre complet de ce jeu annoncé par surprise, propose un gameplay mêlant action rapide et stratégie, à mi-chemin entre Hyrule Warriors et Fire Emblem Warriors.

Les événements de Hyrule Warriors, à savoir le Grand Fléau qui a frappé Hyrule, se déroulent 100 ans avant ceux de Breath of the Wild.

Centré sur les combos et le déchaînement d’attaques spéciales spectaculaires, le jeu permet de se replonger dans l’ambiance de l’excellent The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en racontant les événements qui se sont déroulés pendant le Grand Fléau, tout en faisant la part belle aux relations entre les divers protagonistes (dont Link, Zelda ou encore les quatre Prodiges, jouables pour la première fois dans la série Hyrule Warriors).

Développé par le studio Koei Tecmo, Hyrule Warriors: L’ère du Fléau sera disponible sur Switch le 20 novembre prochain. Quant à la véritable suite de Breath of the Wild, déjà annoncée par Nintendo et attendue par des millions de joueurs, “Il faudra attendre encore un peu”, selon le producteur Eiji Aonuma.