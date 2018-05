Avec Google One, le géant du web écrase les prix du stockage en ligne

La firme de Mountain View modifie les prix de son offre de stockage en ligne et profite de l'occasion pour rebaptiser le tout Google One.

Google a mis du temps, mais l'entreprise a enfin compris qu'avec des smartphones toujours plus performants, capables de filmer des vidéos en qualité 4K à 60 images par secondes, il fallait une sauvegarde en ligne qui soit à la hauteur.

Google propose déjà une offre gratuite (avec une qualité réduite) pour les photos stockées sur Google Photos, mais ces offres concernent tous les produits de l'entreprise (Photos, mais également Docs, Gmail, etc.). Google One remplace en effet l'offre Google Drive.

On notera deux nouveautés, qui s'alignent sur l'offre iCloud d'Apple :

- Une offre à 2,99 $ par mois, pour 200 Go de stockage

- Une offre à 9,99 $ par mois, pour 2 To de stockage, et qui remplace l'offre actuelle de 1 To.

Les prix sont en dollars, l'offre en Euro n'est pas encore connue, mais comme souvent, la conversion devrait être de l'ordre de 1 dollar = 1 euro. Les autres offres (10, 20 et 30 To) seront toujours présentes et ne verront pas leur prix diminuer.

Google s'inspire également d'Apple puisque Google One autorisera le partage de l'offre avec cinq membres de votre famille. Enfin, chaque offre proposera un accès à une assistance gérée par des experts Google. Quant à l'offre gratuite, elle reste de 15 Go, contre 5 Go chez Apple...

Google One devrait être disponible aux États-Unis dans un premier temps, avant d'arriver plus tard chez nous. Comme le précise le site : "Dans un premier temps, la disponibilité de Google One sera limitée. Si vous possédez un forfait de stockage Drive payant, vous passerez automatiquement à Google One au cours des prochains mois. Vous recevrez un e-mail contenant les détails relatifs à vos nouveaux avantages. Nous mettons actuellement tout en œuvre pour rendre Google One accessible au plus grand nombre."

Vous pouvez vous rendre dès à présent sur one.google.com pour obtenir plus d'informations.