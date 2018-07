Avec Ghostbusters World, partez à la chasse aux fantômes façon Pokémon Go

La franchise Ghostbusters s’inspire de Pokémon Go avec un nouveau jeu en réalité augmentée où les monstres et les pokéballs seront remplacés par des fantômes et un proton pack.

Lors du Comic-Con de San Diego, Sony Pictures et les développeurs coréens 4:33 et Next Age ont dévoilé Ghostbusters World, un jeu mobile qui nous plonge dans l’univers de la saga SOS Fantômes… et qui fait très fortement penser à Pokémon Go, développé par Niantic. Les jeux en réalité augmentée basés sur des licences ont effectivement la côte en ce moment, puisqu’en plus de Jurassic World Alive et The Walking Dead : Our World (tous les deux disponibles gratuitement sur les App Store), un jeu basé sur l’univers d’Harry Potter (Harry Potter: Wizards Unite) devrait arriver d’ici la fin de l’année.