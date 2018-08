Avec Fire Emblem Heroes, Nintendo a enfin son grand succès sur mobile

Dix-huit mois après sa sortie, le RPG tactique de Nintendo a généré plus de 400 millions de dollars dans le monde. Soit six fois plus que Super Mario Run et 9,5 fois plus que Animal Crossing : Pocket Camp.

Ces estimations, fournies par Sensor Tower, prouvent que Nintendo a eu raison de s’accrocher et que la troisième tentative sur mobile était la bonne. À la date du 31 juillet 2018, Animal Crossing : Pocket Camp a rapporté 42 millions de dollars et Super Mario Run près de 64 millions de dollars. Loin derrière, donc, des 400 millions rapportés par Fire Emblem Heroes.

Le jeu rapporterait plus grâce au Google Play Store qu’à l’App Store d’Apple (52% et 48% des dépenses, respectivement), et plus de la moitié des joueurs sont japonais (56% au total, contre 31% d’Américains). Chaque mois, Nintendo encaisse 20 millions de dollars grâce aux achats intégrés. Le mois de juin 2018 a d’ailleurs été le deuxième meilleur mois de l’existence du jeu, avec 23 millions de dollars encaissés.