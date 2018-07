Avec Blue Origin, s’envoler dans l’espace coûtera au minimum 200 000 dollars

2019, l’odyssée de l’espace ? C’est en tout cas le projet de Jeff Bezos, créateur et PDG d’Amazon, qui espère envoyer les premiers passagers dans l’espace d’ici l’année prochaine.

Selon Reuters, le projet Blue Origin, du nom de la société fondée par le patron d’Amazon, pourrait être le pionnier du vol commercial à destination de l’espace. La fusée New Shepard a déjà effectué huit vols d’essai, avec des mannequins à bord. Mais en 2019, des passagers pourront profiter des joies de l’apesanteur… à condition de débourser au minimum 200 000 dollars.

Le prix du ticket se situera en effet entre 200 000 et 300 000 dollars, une fourchette proche du prix pratiqué par le concurrent de Blue Origin, à savoir Virgin Galactic, et son billet à 250 000 dollars. On ne sait pas si Blue Origin a déjà séduit des clients, mais toujours est-il que chez Virgin, 650 billets auraient déjà été écoulés.

New Shepard pourra embarquer jusqu’à 6 passagers à la fois, dans une capsule fixée à une fusée de 18 mètres de haut. Les heureux clients décolleront à une vitesse de Mach 3 avant de retomber sur terre quelques minutes plus tard (on parle d’une dizaine de minutes de vol). Avant leur retour sur terre, ils pourront profiter d’une vue incroyable, grâce aux nombreuses surfaces vitrées de la capsule, offrant une vue imprenable sur notre planète.