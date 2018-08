Avec Aloha, Facebook se lance à nouveau dans la reconnaissance vocale

Le réseau social dirigé par Mark Zuckerberg est à la traîne dans le domaine des assistants intelligents et de la reconnaissance vocale. Mais quelques mois après le scandale Cambridge Analytica, Facebook semble reprendre ses recherches.

Souvenez-vous. Avant l’affaire Cambridge Analytica, les rumeurs annonçaient la sortie d’une enceinte connectée conçue par Facebook, dotée d’un assistant personnel développé en interne. Le projet, baptisé Portal ou Aloha selon les sources, aurait pu être annoncé officiellement lors de la conférence F8 au mois de mai dernier.

Mais le réseau social avait visiblement d’autres chats à fouetter, comme regagner la confiance des millions d’utilisateurs qui commençaient sérieusement à douter de l’intérêt de Facebook. Résultat, le projet est passé au second plan. Du moins jusqu’à aujourd’hui. Jane Manchun Wong, qui s’est spécialisée dans la recherche de petits secrets des applications (elle passe son temps à fouiller dans leur code) a déniché un système de reconnaissance vocale très basique dans les dernières versions Android de Facebook et Facebook Messenger.

Dans la vidéo ci-dessous, publiée par le site TechCrunch, on peut voir (mais bizarrement pas entendre) une phrase prononcée par Jane Manchun Wong et retranscrite dans une interface rudimentaire baptisée “Aloha Voice Testing”. Une preuve de plus, selon le site, que Facebook continue de travailler sur un assistant vocal, qui pourrait éventuellement être intégré à des enceintes ou d’autres appareils par la suite. Jane Manchun Wong a d’ailleurs trouvé une indication qui va dans cette direction puisque les mentions “Wifi” ou “Bluetooth” sont présentes, ce qui signifie peut-être que l’assistant serait multi-plate-forme. Reste à savoir si les recherches de Facebook sont bien avancées ou si Aloha est encore loin d’être officiellement dévoilé.