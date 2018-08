Aux Etats-Unis, Facebook s’intéresse de près aux données bancaires de ses utilisateurs

Et si le réseau social était au courant de toutes vos transactions bancaires ? Selon le Wall Street Journal, cela pourrait bien devenir une réalité.

Plusieurs banques ont été approchées

Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg aurait eu plusieurs discussion avec de grandes banques américaines, telles que Chase, Citi, Wells Fargo, U.S Bancorp et JPMorgan. Une source proche du dossier a déclaré à l’AFP que Chase avait déjà quitté la table des négociations. Mais cela n’empêche pas Facebook de continuer de chercher des solutions afin d’obtenir des informations sur les transactions financières effectuées par cartes bancaires et les soldes des comptes courants de ses utilisateurs.

Une fois ces informations dans les mains de Facebook, l’entreprise pourrait contacter les commerces et enseignes qui apparaissent dans les transactions et grâce à leur collaboration, proposer des offres personnalisées aux 1,3 milliard d’utilisateurs que compte Facebook Messenger.

Les données personnelles au coeur du débat

Une fois encore, ce besoin de données personnelles qu’entretient Facebook a de quoi effrayer. Certaines banques ont tenu à rassurer leurs clients, comme JPMorgan, qui a déclaré dans le Wall Street Journal : "Nous ne partageons pas les données des transactions effectuées par nos clients (...) et avons par conséquent rejeté certaines propositions."

L’ombre du scandale Cambridge Analytica plane encore sur Facebook, à tel point que le groupe a perdu 119 milliards de dollars de capitalisation boursière le 25 juillet dernier. C’est pourquoi Facebook aurait tenté de justifier par tous les moyens l’intérêt d’un partenariat entre Messenger et ces grandes banques américaines. Selon l’entreprise, cela permettrait également aux utilisateurs de consulter leur compte courant ou d’être alertés en cas de fraude. Enfin, Facebook s’est engagé à ne pas diffuser de publicités ciblées et de ne pas repartager ces données bancaires à des tiers.