Aux États-Unis, ce magasin livre par drone

La chaîne Walmart, très populaire aux États-Unis, a lancé la livraison par drone à Farmington, dans l’Arkansas.

Ce n’est pas la première fois que Walmart livre des produits de manière aussi spectaculaire. À Pea Ridge, toujours dans l’Arkansas, le magasin s’appuyait sur une flotte de petits avions autonomes qui parachutaient les colis chez les clients.

À Farmington, Walmart utilise des drones plus classiques, et limite donc la taille des produits disponibles. Des couches pour bébés, des assiettes en carton ou encore des boîtes de thon peuvent être commandées et sont ensuite remis au client via un câble.

Sur la boutique en ligne, chaque produit a son poids affiché, car chaque commande est limitée à 1,8 kilo. La livraison coûte quant à elle 10 dollars. Selon DroneUp, en charge de la flotte de drones pour le compte de Walmart, les clients peuvent recevoir des commandes en 30 minutes seulement et que chaque hub peut lancer plusieurs vols par heure.