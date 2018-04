Aux États-Unis, Amazon livre des colis directement dans le coffre des utilisateurs

Et si votre colis Amazon vous attendait dans le coffre de votre voiture ? C'est la nouvelle idée du géant de l'e-commerce, qui continue de développer son service Key, permettant de livrer les utilisateurs selon leurs envies.

Après Amazon Key, une option qui permet aux livreurs de s'introduire dans le domicile des utilisateurs (avec leur accord) pour y déposer le colis, Amazon dévoile Amazon Key In-Car, soit une déclinaison pour les véhicules. Concrètement, le service fonctionne actuellement dans 37 états des États-Unis et nécessite non seulement un compte Amazon Prime mais également une voiture de marque Volvo ou General Motors datant d'après 2015, connectée à internet grâce à des systèmes comme OnStar ou Volvo On Call.

La voiture doit se trouver sur un parking accessible publiquement. Une fois le véhicule repéré, le livreur demande un accès (autrement dit un code spécifique qui ne fonctionne que pour cette heure et ce lieu précis). Amazon vérifie l'identité et le positionnement du livreur ainsi que le colis et tout s'ouvre comme par magie à distance. L'utilisateur reçoit alors une notification indiquant qu'un colis vient d'être déposé dans son coffre, et celui-ci est à nouveau verrouillé à distance.

Dans la vidéo ci-dessous, publiée par Amazon, les premiers utilisateurs ont l'air plutôt satisfaits de l'expérience (normal, c'est une publicité). Mais si le côté pratique est évident, on ne peut s'empêcher de se poser tout un tas de questions, notamment sur la sécurité. D'autant plus que Amazon Key, le service de livraison à l'intérieur de la maison, a connu quelques petits problèmes depuis son lancement, avec des cameras facilement piratables et des mesures de sécurité aisément contournables.