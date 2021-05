Aucun modèle d’AirPods ne sera compatible avec l’audio sans perte proposé par Apple Music

La mauvaise nouvelle a été confirmée par Apple.

Pas de “lossless”

Ce lundi, Apple confirmait l’arrivée de l’audio sans perte au sein du catalogue Apple Music, et ce sans surcoût pour tous les abonnés au service. Malheureusement, la bonne nouvelle s’arrête là pour les propriétaires d’AirPods, AirPods Pro et même les récents (et coûteux) AirPods Max.

En effet, ces produits ne sont pas en mesure de diffuser de la musique sans perte, à cause de leur connexion Bluetooth. Il faudrait une connexion Wifi et une bande passante très élevée pour en profiter, ce qui n’est actuellement pas possible.

Pareil pour les HomePod

Et ce n’est pas tout, car les enceintes d’Apple, qu’il s’agisse du HomePod classique ou des récents HomePod mini, ne seront également pas compatibles.

À vrai dire, seul l’AirPods Max, en filaire, pourra se rapproche au mieux de la qualité dite “lossless”, mais Apple ne s’étend pas trop à ce sujet pour l’instant.

Alors est-ce qu’Apple a voulu griller la priorité à Spotify en annonçant sa nouvelle formule, quitte à ne pas proposer d’écouteurs compatibles ? C’est bien possible. D’autant que le covid a causé d’énormes retards sur les chaînes de productions et qu’il n’est pas impossible qu’Apple dévoile un modèle d’AirPods/Pro/Max compatible, mais retardé à cause de la crise sanitaire.

Quoiqu’il en soit, l’annonce d’Apple reste une bonne nouvelle, même s’il faudra du temps pour en profiter pleinement. D’ici là, il sera toujours possible de profiter du son spatialisé, et ce sur grâce à tous les modèles d’AirPods. Du moins si vous n'utilisez pas Apple Music sur Android...