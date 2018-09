Au plus mal, Evernote se sépare de 15% de ses effectifs

L’application de prise de notes ne se porte pas très bien. Après le départ de plusieurs de ses dirigeants, l’entreprise va licencier 54 employés.

Selon le PDG Chris O’Neil, un ex de Google qui a pris ses fonctions en 2015, les objectifs à atteindre pour 2018 étaient “trop agressifs.” Sur le blog de l’entreprise, il s’explique : “À l'avenir, nous allons uniformiser certaines fonctions, comme la vente, pour continuer de grandir et développer d'autres aspects, comme le développement de produits et l'ingénierie.”

Après un redesign complet de l’application et du branding (le logo a également bénéficié de quelques légères améliorations) il y a quelques semaines, Evernote a connu un départ massif de plusieurs exécutifs. Pour beaucoup, l’offre d’Evernote fait pâle figure face à la concurrence, qui propose souvent bien mieux et gratuitement (notamment Google Keep, mais également Dropbox Paper ou Microsoft OneNote).

Evernote compte 225 millions d’utilisateurs dans le monde, mais d’après une source du site TechCrunch, le nombre d’utilisateurs payants n’a pas bougé depuis six mois. Autrement dit, Evernote est au plus mal, et à un moins d’une grosse nouveauté qui pourrait mettre la concurrence KO, l’entreprise semble bien partie pour vivre une fin d’année très difficile.