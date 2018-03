Au Japon, Nissan va recycler les batteries de ses véhicules électriques pour éclairer les rues

Le constructeur automobile a trouvé un moyen de recycler les batteries de la Nissan Leaf. Le nom du projet : The Reborn Light.

Chaque batterie récupérée sera placée dans un lampadaire design, disposant d'un panneau solaire qui rechargera la batterie et alimentera les LED. Comme le montre la vidéo promo disponible en bas de l'article, l'idée est de placer ces lampadaires dans des endroits où l'électricité est difficilement disponible. C'est pourquoi l'entreprise a choisi la ville de Namie, au Japon, pour débuter sa phase test. La ville ayant été abandonnée suite à la catastrophe de Fukushima en 2011. La lampe est actuellement testée à petite échelle, avant de passer à l'éclairage de l'entièreté de la ville d'ici la fin de l'année.

"Aujourd'hui encore, 17% de la population mondiale vit sans électricité. Les batteries et l'éclairage issus de véhicules électriques ont le potentiel de changer la vie des gens au Japon et dans le monde. Même lorsque les batteries ne servent plus à alimenter les voitures, elles peuvent renaître pour continuer à servir les humains." explique l'entreprise sur son site.