Attention, les motos et l’appareil photo de votre smartphone ne feraient pas bon ménage

Dans une nouvelle note publiée dans ses pages " Assistance ", Apple déconseille de fixer un iPhone sur votre deux-roues.

Des vibrations trop puissantes pour le capteur

Comme l’explique la marque à la pomme,les vibrations importantes du moteur peuvent interférer avec la stabilisation optique de l’iPhone, voire la dérégler et à terme, l’endommager.

" Les moteurs de moto de grande puissance ou de grand volume génèrent des vibrations intenses de grande amplitude, qui sont transmises par le châssis et le guidon. Il n'est pas recommandé d'attacher votre iPhone à des motos dotées de moteurs à forte puissance ou à fort volume en raison de l'amplitude des vibrations dans certaines plages de fréquences qu'elles génèrent ", détaille la marque à la pomme. Qui précise également que les motos ne sont pas les seuls véhicules à pointer du doigt.

" Fixer votre iPhone à des véhicules équipés de moteurs électriques ou de petit volume, tels que les cyclomoteurs et les scooters,peut entraîner des vibrations d'amplitude relativement plus faible, mais si vous le faites, un support antivibratoire est recommandé pour réduire le risque d'endommager votre iPhone et son système OIS et AF. Il est également recommandé d'éviter une utilisation régulière pendant des périodes prolongées afin de réduire davantage le risque de dommages. "

À noter que cela concerne principalement les iPhone commercialisés depuis 2015, soit depuis l’iPhone 6s. Mais également tout smartphone doté d’une stabilisation optique. Mieux vaut donc limiter les trajets avec un iPhone fixé sur le châssis ou le guidon, ou s’équiper d’un support prévu pour ce type d’activité.