Attendez-vous à voir plus de publicités si vous écoutez de la musique sur YouTube

La plateforme vidéo de Google adopte une nouvelle stratégie afin de préparer au mieux son futur service de streaming musical. Ou comment pousser les utilisateurs vers un abonnement payant à coup de publicités.

Si vous utilisez YouTube pour y écouter de la musique, sachez que Google va tester votre patience. La firme de Mountain View a trouvé le moyen de rendre son futur abonnement payant à sa plateforme de streaming plus attractif. Comme l'explique si bien Lyon Cohen, responsable musique chez YouTube, "Vous n’allez pas être content d’entendre une publicité juste après Stairway to Heaven". Et en matière de publicité, Google s'y connaît.

La plateforme adopte la même méthode utilisée sur l'offre gratuite de Spotify. De la musique gratuite, oui, mais entrecoupée de publicités. Dans les deux cas, Google est gagnant. Soit les abonnements payants augmentent, soit les revenus publicitaires sont eux aussi plus importants (ils s'élevaient déjà à 10 milliards en 2017). Sauf qu'à la différence de Spotify, YouTube est un service beaucoup plus populaire. Et Lyon Cohen en a bien conscience : "Il y a beaucoup plus de personnes que nous pouvons frustrer puis séduire pour devenir des abonnés".

Le pari est risqué, mais YouTube reste la seule plateforme vidéo la plus intéressante en ce moment. Vimeo propose du contenu plus artistique, Dailymotion est déserté par tous (sauf par les chaînes du groupe Canal +), et les vidéos sur Facebook ne sont composés en grosse majorité que de contenus plagiés.

Google peut donc se permettre d'ennuyer une partie de ses utilisateurs. À n'en pas douter, le résultat final devrait être intéressant à analyser. Il ne reste plus qu'à connaître la forme que prendra cet abonnement et ce service, et s'il sera couplé à Google Play Music, le service musical de Google.