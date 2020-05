Assassin's Creed Valhalla sera limité à 30 images/seconde sur Xbox Series X

Malgré les promesses techniques de Microsoft, le titre d’Ubisoft ne profiterait pas d’un framerate “next-gen” lors de sa sortie.

Si le développeur met en avant la 4K et le mode High Dynamic Range de son jeu, on ne trouve aucune mention concernant le framerate, soit le nombre d’images par seconde. Et pour cause, l’information ne fait pas rêver.

Ubisoft a en effet confirmé que le jeu ne devrait pas dépasser les 30 images par seconde (là où certains titres actuels tournent déjà à 60 images par seconde) :

“Nous pouvons pour l'instant garantir qu'Assassin's Creed Valhalla tournera au moins à 30 images par seconde. Assassin's Creed Valhalla bénéficiera de temps de chargement plus courts, permettant aux joueurs de s'immerger dans l'histoire et le monde du jeu sans friction”, explique Ubisoft dans des propos relayés par Eurogamer. “Enfin, Assassin's Creed Valhalla bénéficiera d'une amélioration des graphismes rendue possible par la Xbox Series X et nous avons hâte de montrer en 4K éblouissante le magnifique monde que nous sommes en train de créer.”

Ubisoft peut encore changer son fusil d’épaule d’ici la sortie du jeu (prévue pour la fin de l’année, tout comme la Xbox Series X). Mais pour les joueurs qui s’attendaient à une révolution, il y a de quoi être déçu.