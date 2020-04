Assassin's Creed Valhalla : découvrez la première bande-annonce

Ubisoft a dévoilé une longue bande-annonce cinématique du prochain épisode de sa franchise, qui nous plonge cette fois dans l’univers des Vikings.

Le jeu, baptisé Assassin's Creed Valhalla, devrait sortir en fin d’année, et sur plusieurs plateformes. À en croire la bande-annonce, Valhalla devrait être disponible à la fois sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X, PC et Google Stadia.