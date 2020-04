Assassin's Creed II : Ubisoft offre le jeu jusqu’au 16 avril

Le studio continue sa distribution de jeux gratuits, avec cette fois la possibilité de récupérer Assassin's Creed II sur PC.

Après avoir offert Rayman Legends et Starlink: Battle for Atlas, Ubisoft passe cette fois aux aventures d’Ezio Auditore da Firenze.

Assassin's Creed II, sorti sur Xbox 360 et PlayStation 3 (puis sur Xbox One et PS4) en novembre 2009, fêtera donc bientôt ses 11 ans. Mais cela reste malgré tout un excellent épisode de la série, où “les joueurs découvriront un récit épique de pouvoir et de corruption au cours duquel ils devront perfectionner leur talent d'assassin en maniant des armes et des instruments conçus par le légendaire Léonard De Vinci en personne.”

Pour récupérer votre copie numérique, il faudra obligatoirement passer par Uplay, le launcher d’Ubisoft, et y créer un compte si ce n’est pas déjà fait.

Attention : l’offre prendra fin dès demain, jeudi 16 avril, à 15 heures.