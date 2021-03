Assassin’s Creed : à quelle époque se déroulera le prochain volet ?

La nouvelle fournée de la franchise d’Ubisoft commence petit à petit à se dévoiler en ligne. Des utilisateurs de Reddit et 4chan révèlent même à quelle époque se déroulera l’histoire.

L’après-Valhalla

C’est la première nouvelle intéressante de cette fuite : Ubisoft prépare bel et bien un nouvel épisode d’Assassin’s Creed pour 2021 voire 2022 en cas de retard, après le succès de Valhalla. Nom de code de ce nouveau projet ? Assassin's Creed Tournament. Le jeu serait actuellement en développement du côté d’Ubisoft Sofia (déjà à la manoeuvre sur Assassin's Creed III : Libération et Black Flag).

La guerre de Cent Ans en toile de fond

L’époque choisie plongera les joueurs dans la guerre de Cent Ans, soit une période située entre 1337 et 1453. Le joueur incarnera un chevalier français, champion de tournois, et lié à la fois aux templiers et au roi Richard Cœur de Lion.

Face à lui, on retrouvera des chevaliers britanniques et allemands appartenant à l'Ordre de la Jarretière.

De nouvelles mécaniques de jeu

Du côté du gameplay, ce nouvel épisode permettrait d’assiéger des châteaux, et de participer à des joutes et des combats en arène. L’alchimie aura également un rôle important à jouer, ce qui permettra de concocter des potions, des sortilèges et des pouvoirs magiques.

Le joueur fera également la connaissance de Nicholas Flamel, qui occupera dans le jeu le même rôle que Leonardo da Vinci dans Assassin’s Creed II, à savoir fournir des équipements et autres gadgets qui aideront le joueur à progresser.

Enfin, la rumeur annonce que les mécaniques RPG seront toujours présentes.