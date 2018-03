Alors que l'on aurait pu croire qu'il ne s'agissait qu'un effet de mode, les applications en réalité augmentée ont été téléchargées plus de trois millions de fois en octobre 2017, soit un mois après la sortie d'iOS 11, avant d'atteindre les 13 millions en ce mois de mars.

ARKit : Avec 13 millions d'applications téléchargées, la plateforme de réalité augmentée d'Apple a la cote - © Tous droits réservés

ARKit : Avec 13 millions d'applications téléchargées, la plateforme de réalité augmentée d'Apple a la cote - © Tous droits réservés

Les applications les plus téléchargées sont AR Dragon du côté des jeux, développé par les Australiens de PlaySide Studios. Une sorte de Tamagotchi où vous êtes en charge d'un dragon. À noter que si Pokemon Go n'occupe pas cette première place, c'est parce que l'enquête de Sensor Tower ne prend en compte que les applications uniquement en réalité augmentée.



Du côté des applications hors-jeu, CamToPlan Pro arrive première des téléchargements. Il s'agit d'une application de prises de mesure développée par Tasmanic Editions.

Les applications en réalité augmentée ont donc un bel avenir devant eux. Sensor Tower en a recensé plus de 2000 dans l'App Store et estime qu'il y a encore "une marge de croissance importante en termes d'utilisateurs et de revenus".