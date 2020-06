ARK: Survival Evolved et Samurai Shodown sont à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Borderlands: The Handsome Collection, Just Cause 4, Grand Theft Auto V (rien que ça, allant même jusqu’à faire crasher les serveurs de la boutique) et Civilization VI, voici les jeux à récupérer gratuitement avant le 18 juin à 17 heures :

ARK: Survival Evolved

“ Échoué sur une île mystérieuse, vous devez apprendre à survivre. Utilisez votre ruse pour tuer ou apprivoiser les créatures primitives errantes, en faisant équipe avec d'autres joueurs pour survivre, dominer… et vous échapper !”