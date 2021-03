Après Uncharted, Sony annonce un film Ghost of Tsushima

Le jeu du studio Sucker Punch, qui a récemment remporté le prix du meilleur sound design lors des BAFTA Games Awards 2021, sera prochainement adapté sur grand écran.

Plus de 6 millions d’exemplaires vendus

À l’occasion de cette annonce, Nate Fox, directeur artistique de Sucker Punch Productions, nous apprend que le jeu a séduit plus de 6,5 millions de joueurs. Et environ la moitié des joueurs l’ayant acheté ont été au bout de l’aventure. “Les Mongols numériques ont donc été chassés de Tsushima 3,25 millions de fois environ”, explique le directeur artistique.

Un film par le réalisateur de John Wick

Pour transposer l’histoire de Jin Sakai, Sucker Punch et Sony Pictures se sont tournés vers Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick.

“Chad Stahelski a créé quelque chose d’incroyable avec John Wick. Son esprit visionnaire et ses années d’expérience lui ont permis de réaliser des scènes d’action qui comptent parmi les plus mémorables de tous les temps”, explique Nate Fox.

”Si quelqu’un peut recréer toute la tension des combats au katana auxquels se livre Jin, c’est bien Chad Stahelski.”

Pour rappel, dans Ghost of Tsushima, les joueurs incarnent Jin Sakai, un samouraï prêt à tout pour défendre son île, quitte à s’éloigner des enseignements du Bushido, le code des principes moraux des samouraïs japonais. L’empire mongol a ravagé des nations entières lors de sa campagne pour conquérir l'Orient, et l’île de Tsushima est le dernier rempart protégeant l'archipel japonais d'une invasion de l'incroyable flotte mongole.

D’autres jeux adaptés

Malgré l’échec de l’adaptation de Ratchet & Clank sur grand écran en 2016, Sony continue donc d’adapter ses licences phrases.

En plus de ce Ghost of Tsushima, un film Uncharted sera bientôt visible sur grand écran. De plus, le jeu The Last of Us passera par la case télé, avec une adaptation en série prévue sur la chaîne américaine HBO.