Après un an de retard, Steam Link est enfin disponible sur iOS et Apple TV

Et si votre bibliothèque de jeux achetés sur Steam était disponible sur un appareil Android ou iOS ? C'est le concept de Steam Link, une application qui, comme son nom l'indique, fait le lien entre votre PC et votre appareil mobile.

En mai 2018, Valve, éditeur de la boutique de jeu Steam, annonçait la publication de l'application Steam Link, permettant de streamer des jeux PC disponibles sur Steam directement sur un smartphone ou une tablette. Malheureusement, si Steam Link a pu être publié sur le Google Play Store sans encombre, son arrivée sur l'App Store d'Apple fut compromise.

Après avoir été acceptée une première fois, l'application fut très vite reconsidérée par Apple, qui estimait qu'elle entrait en conflit avec les règles de l'App Store, notamment sur l'aspect financier de l'application. Apple prélève en effet 30% des ventes effectuées sur sa boutique et a sans doute vu d'un mauvais oeil l'arrivée d'une application comme Steam Link, donnant, certes, accès aux jeux Steam, mais également à la boutique de Valve. Et pour la marque à la pomme, là où il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a pas de plaisir.

Valve avait fait appel de cette décision, précisant que Steam Link ne fournissait qu'un simple accès à distance à l'ordinateur du joueur, comme le font un tas d'autres applications (on pense notamment à Screens, qui recopie l'écran d'un Mac ou d'un PC sur iPhone ou iPad). Un appel qui avait donc été rejeté pendant plus d'un an.

On ne connaît pas les raisons qui ont poussé Apple à finalement accepter Steam Link, mais toujours est-il que l'application est enfin disponible gratuitement sur l'App Store. Elle vous permettra d'accéder à votre bibliothèque Steam depuis un iPhone, un iPad et une Apple TV. L'application prend en charge le contrôleur Steam, ainsi que tous les contrôleurs MFI présents sur le marché, autrement dit des manettes qui fonctionnent déjà avec vos smartphones et tablettes.