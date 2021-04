Après Tetris et Super Mario, c’est au tour de Pac-Man de passer par la case battle royale

Bandai Namco a officialisé la sortie sur Nintendo Switch de Pac-Man 99, une version “battle royal” du célèbre jeu.

Et à la fin, il n’en restera qu’un

Comme tout bon battle royale, Pac-Man 99 vous permet d’affronter d’autres joueurs (98, en l’occurence), dans les labyrinthes mythiques du jeu. Le but étant de survivre le plus longtemps en évitant ou en avalant les fantômes à vos trousses.

À chaque fantôme avalé, vous les “envoyez” dans les parties de vos adversaires. Un principe déjà en place dans le très chouette Tetris 99, et le regretté Super Mario Bros. 35, un battle royale publié à l’occasion des 35 ans du célèbre plombier moustachu, mais malheureusement retiré du service Nintendo Switch Online depuis le 31 mars 2021.

Gratuit… à condition d’être abonné

Vous l’aurez compris, le jeu nécessite donc une connexion en ligne et donc un abonnement au service Nintendo Switch Online (3,99 euros par mois, 7,99 euros pour trois mois ou 19,99 euros pour un an). Si vous êtes abonnés, vous pourrez donc profiter “gratuitement” du jeu et affronter d’autres joueurs.

À noter qu’une version “Deluxe” existe. Vendue 29,99 euros, elle comprend un mode hors-ligne et des thèmes supplémentaires tirés de licences Namco comme Xevious, GALAGA ou encore Dig Dug.