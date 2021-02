Après Super Mario, LEGO s’attaque à Sonic le Hérisson

Et la fan en question s’appelle Viv Grannell. Originaire d’Angleterre, Grannell a obtenu les 10 000 votes nécessaires pour que LEGO se penche officiellement sur le projet . Chaque création qui obtient les 10 000 votes n’est pas assurée d’être commercialisée par le fabricant de jouets, mais le projet est au moins analysé et envisagé.

Contrairement à la gamme Super Mario, conçue avec Nintendo, le set Sonic ne sera pas interactif, mais devrait malgré tout plaire aux nostalgiques. On y retrouve les loopings du jeu vidéo, ainsi que plusieurs personnages, comme le Docteur Ivo Robotnik, Heavy Gunner, Heavy Magician, Motobug et trois flickies. La figurine de Sonic quant à elle ne sera pas une première. Le hérisson avait déjà fait un détour par la case LEGO pour le jeu vidéo LEGO Dimensions, qui se basait sur des figurines réelles.

Le set, qui comprend actuellement 700 pièces, sera repensé avec l’aide de SEGA. “Nous sommes ravis de collaborer avec SEGA et Viv pour donner vie à l'un des personnages et des marques de jeu les plus emblématiques via des briques LEGO sur la base de la création colorée et amusante de Viv. Félicitations Viv!”, peut-on lire sur le site des résultats 2020 de LEGO Ideas.