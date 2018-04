Après son entrée en bourse, Spotify préparerait son arrivée dans votre voiture - © Tous droits réservés

L'info semble avoir été partagée par erreur avec quelques utilisateurs du service, qui se sont vu proposer plusieurs offres regroupant un abonnement et le lecteur. Pour 12,99 dollars par mois, et ce pendant un an, l'abonné recevrait un accès à Spotify ainsi que le lecteur. Pour d'autres, le prix était de 14,99 dollars, et l'annonce indiquait que le lecteur fonctionnerait avec l'assistant virtuel d'Amazon, Alexa.

Dans tous les cas, ces annonces ne sont apparues qu'une fois, et rien ne dit que Spotify présentera ce produit le 24 avril prochain. Mais ce qui est certain, c'est que la guerre des enceintes connectées ne fait que commencer. Et Spotify se doit de faire face à Apple Music et à l'enceinte HomePod.