Après sa saison 10, Fortnite n'est plus qu'un énorme trou noir

Le célèbre Battle Royale a clôturé sa dixième saison ce dimanche 13 octobre, avec un événement baptisé The End.

Et pour tous les joueurs qui attendaient impatiemment le début de la saison 11, ce fut le choc. En effet, le studio Epic Games a tout simplement supprimé son jeu, ne laissant derrière lui qu'un trou noir, qui a englouti l'île sur laquelle se déroule le jeu.

À l'heure actuelle, il est impossible de se connecter au jeu (qui se contente d'afficher des messages d'erreurs) et sur les réseaux sociaux, Epic Games reste silencieux. Un tweet publié par le studio montre en direct ce trou noir, sur fond de musique onirique. Quant à la bannière et à l'avatar du compte, c'est également le noir complet.

Pour beaucoup, il s'agit là d'un joli coup marketing, avant le lancement d'une saison 11, voire d'un nouveau chapitre, avec peut-être l'arrivée d'une nouvelle île. En attendant, jetez un coup d'oeil aux vidéos des streamers ayant assisté à "The End" en live. Et si vous voulez patienter avant de connaître la suite des événements, sachez que Epic Games a dissimulé un "Konami Code" sur l'écran d'accueil du jeu. Il suffit de faire la manoeuvre, désormais culte, à savoir haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A et d'appuyer ensuite sur Enter ou Start pour débloquer un clone de Space Invaders.