Après Mario, c’est au tour de Sonic le hérisson d’obtenir son set LEGO

Un looping, des palmiers, des anneaux et le célèbre motif quadrillé : voilà ce que propose ce petit ensemble LEGO de 1125 pièces . De quoi recréer une partie d’un niveau devenu culte, le tout agrémenté de plusieurs figurines, à savoir :

Le diorama, qui mesure 36 centimètres de long sur 17 centimètres de haut (et 6 cm de profondeur) ne signe pas la première apparition de Sonic dans l’univers LEGO. En effet, le hérisson était déjà apparu, dans une version légèrement différente, en figurine physique et virtuelle dans la collection LEGO Dimensions. Un jeu vidéo qui mêlait pièces physiques et univers vidéoludique, depuis abandonné par le géant danois.

Le set LEGO Ideas 21331 “Sonic The Hedgehog Green Hill Zone” est d’ores et déjà disponible, et vous coûtera 69,99 euros.