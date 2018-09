Après les smartphones, OnePlus va se lancer dans la production de téléviseurs

Sur le forum officiel de OnePlus , Pete Lau avance déjà un certain nombre de caractéristiques de ce nouvel appareil. Il se veut haut de gamme et tourné vers des technologies du futur, comme l’intelligence artificielle ou encore la 5G.

Un véritable hub numérique pour la maison

Outre la fonction primaire d’un téléviseur, qui est de proposer une image et un son de qualité, la « OnePlus TV » devrait être l’élément central de la maison en reliant tous les appareils connectés.

Pete Lau s’est confié au site américain Business Insider : « À l’heure actuelle, nous pensons que le marché actuel des téléviseurs est encore assez classique dans ses fonctionnalités et son expérience. Et ils n’ont pas réellement bien intégré l’Internet dans l’expérience et n’ont pas réussi à faire correspondre l’expérience avec ce à quoi on pourrait s’attendre dans la société connectée actuelle. »

Ce nom de « OnePlus TV » n’est pas définitif et Pete Lau demande à la communauté du forum de nommer le produit. Pour le moment, aucun détail technique n’a filtré. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle est en cours de développement et que OnePlus espère une commercialisation l’année prochaine avec 5 ans de mises à jour logicielles.

OnePlus est surtout connu jusqu’à présent pour ses smartphones présentant des caractéristiques haut de gamme à des prix bien inférieurs par rapport à ses concurrents. La société est d’ailleurs sur le point de présenter un nouveau smartphone : le 6T.