Après les filtres pour se transformer en chien, Snapchat lance les filtres... pour chiens

Le réseau social éphémère boucle la boucle en cette fin d’année.

À ses débuts, Snapchat a popularisé le filtre “chien”, permettant de faire des selfies avec des oreilles et une langue de chien. Désormais, le réseau social propose l’inverse, à savoir des filtres pour votre animal de compagnie. L’application est capable, grâce à la réalité augmentée, de reconnaître un chien et d’appliquer différents filtres sur ses yeux et son museau.

Snapchat avait lancé la même fonctionnalité en octobre dernier, à destination des chats. Avec cette nouvelle mise à jour, plus de jaloux. Votre fidèle toutou pourra tester différents looks, repris dans la vidéo promo ci-dessous. Pizza, lunettes, renne, papillon, tout y est. Car la technologie ne connaît pas de limites...

Les effets sont disponibles dans les filtres de l’application (une icône chien/chat vous indiquera les filtres compatibles). Et comme avec chaque news concernant Snapchat, on se demande vraiment si ces nouveautés aideront l’entreprise à regagner du terrain face à la concurrence, notamment celle d’Instagram.