Après la fermeture de Mixer, le streamer Ninja est déjà de retour… sur YouTube

Deux semaines après l’annonce de la fermeture de Mixer, la plateforme de streaming de Microsoft un temps concurrente de Twitch, le streamer Ninja débarque pour la première fois sur YouTube.

Tyler Blevins, plus connu sous le pseudonyme de Ninja, n’aura pas pleuré longtemps la mort de Mixer. Bien que la plateforme de Microsoft rejoindra prochainement Facebook Gaming, c’est vers Google et plus particulièrement YouTube que s’est tourné le streamer aux 14,8 millions d’abonnés.