Après la confirmation du rachat, Apple supprime les publicités sur Shazam - © Tous droits réservés

Pour Olivier Schusser, vice président d’Apple Music, Apple et Shazam ont “un amour commun de la musique et l’innovation”. “Shazam a été l’une des premières applications disponible sur l’App Store et elle est devenue rapidement une des apps préférées des fans de musique du monde entier”, poursuit-il, avant de rappeler que Shazam a été téléchargée plus d’un milliard de fois dans le monde et que l’application est utilisée plus de 20 millions de fois par jour pour identifier une chanson.

Enfin, dans les prochains jours, Apple a promis une nouvelle mise à jour de l’application, qui “offrira une expérience sans publicité, pour que tout le monde puisse bénéficier de Shazam sans interruption.”