Après Google Maps, c’est au tour de Waze d’arriver sur Apple CarPlay

iOS 12 n’est disponible que depuis une semaine, mais une deuxième application de navigation fait son apparition sur Apple CarPlay. Avec sa version 4.43.4, disponible depuis hier soir, Waze est enfin compatible avec le système embarqué d’Apple.

Les propriétaires d’un véhicule compatible pourront donc choisir entre Apple Plans, unique version compatible avec Siri; Google Maps et Waze, en attendant d’autres alternatives, comme TomTom, Sygic ou Coyote. Comme sur la version mobile, Waze vous permet de signaler en temps réel un éventuel problème rencontré sur la route, et de profiter en échange des signalements des autres conducteurs (radars, accidents, contrôles de police, etc.).

Nous n’avons pas encore testé cette mise à jour, mais espérons qu’elle soit plus réussie que Google Maps. Dans nos premiers tests, la principale application de navigation de Google avait bien du mal à localiser le véhicule, ce qui se traduisait par de légers décalages de positionnement sur l’écran (notamment dans les tournants). De plus, cette première version de Google Maps pour CarPlay ne proposait pas toujours d’alternatives rapides lorsque le conducteur optait pour un autre itinéraire.