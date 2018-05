Après Gmail, au tour de Google Drive de faire peau neuve

Google fait évoluer doucement mais sûrement le design de ses services en ligne. Après Gmail, c'est son service de stockage de documents dans le cloud, Google Drive, qui voit désormais son interface revue et corrigée.

Si pour le moment aucun changement n'intervient au niveau des fonctionnalités, certains icônes et boutons ont été déplacés, et l'ensemble du service adopte maintenant les derniers principes de design de Google, plus épurés et déjà mis en place sur Gmail.

Ces changements sont donc pour le moment d'ordre esthétiques avec notamment l'apparition d'un nouveau logo Google Drive en haut à gauche de l'écran, l'adoption d'un arrière-plan entièrement blanc, la mise à jour du bouton "Nouveau" et l'utilisation d'une nouvelle police de caractère.

Les autres produits G Suite feront également l'objet de retouches de ce style.