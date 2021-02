Apple Watch : plus de 100 millions d’utilisateurs auraient craqué pour la smartwatch d’Apple

Neil Cybart, analyste chez Above Avalon, annonce qu’il y aurait actuellement plus de 100 millions de personnes avec une Apple Watch au poignet.

Apple aurait passé le cap des 100 millions en décembre 2020, après le lancement de l’Apple Watch Series 6, de l’Apple Watch SE et du service Apple Fitness + (qui n’est pas encore disponible chez nous). La montre connectée aurait mis presque 6 ans pour atteindre ce cap.

Parmi les informations révélées par Cybart, on apprend qu’en 2020, Apple aurait vendu 30 millions d’unités, ce qui est bien plus que les ventes combinées de 2015, 2016 et 2017. L’analyste annonce également que 10% des propriétaires d’un iPhone possèdent une Apple Watch.

“Il s'agit d'un pourcentage élevé compte tenu des divers désirs et besoins technologiques des utilisateurs de l'iPhone. Étant donné que les États-Unis sont le bastion de l'Apple Watch depuis des années, l'adoption dans le pays a eu une tendance sensiblement élevée par rapport aux chiffres mondiaux”, précise Neil Cybart. “À la fin de 2020, environ 35% des utilisateurs d'iPhone aux États-Unis portaient une Apple Watch.”

L’Apple Watch serait le quatrième produit le plus populaire de la marque à la pomme, après l’iPhone, l’iPad et le Mac. “Les gens sont attirés par la capacité d'Apple Watch à gérer certaines tâches actuellement confiées à des appareils plus puissants comme les iPhone et les iPad, ainsi que des tâches entièrement nouvelles” explique Cybart.