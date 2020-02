Apple Watch : La montre connectée d’Apple dépasse les ventes de l’industrie horlogère suisse

L’Apple Watch est non seulement la montre connectée la plus vendue, mais elle parvient également à dominer toute une industrie.

C’est ce que nous apprennent les estimations publiées par Strategy Analytics. Selon leur rapport, Apple aurait écoulé près de 31 millions de montres en 2019, soit une augmentation de 36 pour cent en un an.

Face au succès de la smartwatch de la marque à la pomme, l’industrie horlogère suisse a bien du mal à suivre. Selon Strategy Analytics, l’industrie qui regroupe de grandes marques comme TAG Heuer, Tissot ou Swatch aurait connu une baisse des ventes de 13% en un an. Au total, l’ensemble des entreprises suisses auraient écoulé 21,1 millions de montres, soit 10 millions de moins que la firme de Cupertino.

Les montres analogiques restent populaires auprès des consommateurs plus âgés, mais les jeunes se tournent vers les smartwatchs et les vêtements connectés. Neil Mawston, directeur exécutif chez Strategy Analytics.

Pour obtenir ces chiffres de ventes, qu’Apple ne communique pas, Strategy Analytics s’est basé sur des données publiées par des revendeurs. Apple avait déjà dépassé l’industrie horlogère suisse en 2017, mais le temps d’un trimestre seulement. 2019 marque donc la première année en tant que leader pour l’entreprise dirigée par Tim Cook.

“Les horlogers suisses traditionnels, comme Swatch et Tissot, perdent la guerre des smartwatchs. L'Apple Watch offre un meilleur produit par le biais de canaux de vente au détail plus profonds et séduit les jeunes consommateurs qui privilégient de plus en plus les montres numériques. La fenêtre permettant aux marques horlogères suisses d'avoir un impact sur les montres connectées est entrain de se réduire”, conclut Steven Waltzer, analyste chez Strategy Analytics.