Apple Watch, iPad, Fitness+ : retour sur les annonces de la keynote d’Apple

L’écran est, selon Apple, 2,5 fois plus lumineux que celui de l’Apple Watch Series 5 en extérieur lorsque le poignet est baissé (l’écran étant constamment allumé depuis la Series 5). Enfin, la Series 6 dispose d’une puce U1 et des antennes Ultra Wideband, ce qui devrait être bien utile quand Apple annoncera les AirTags.

Deux nouveaux modèles de la montre connectée d’Apple ont été présentés hier soir. La Series 6, qui succède logiquement à la Series 5. Et l’Apple Watch SE, soit une montre d’entrée de gamme qui viendra compléter la gamme aux côtés de l’Apple Watch Series 3 qui reste au catalogue (ce qui signifie qu’Apple dit adieu à la Series 5 et 4).

L’iPad 8e génération conserve l’ancien look de la tablette , avec le capteur Touch ID et la prise en charge de la première version de l’Apple Pencil. C’est en quelque sorte l’équivalent iPad de l’iPhone SE. Un modèle d’entrée de gamme remis au goût du jour (puce A12 Bionic, compatibilité iPadOS 14).

En réalité, les véritables nouveautés de l’Apple Watch se trouvent sur watchOS 7 , disponible à la fois sur la Series 3, 4, 5, 6 et SE. On y retrouve des options comme le suivi de sommeil, le partage de cadrans, la détection automatique de lavage des mains ainsi que de nouveaux entraînements, dont la danse.

Le nouvel iPad Air quant à lui est le premier appareil pommé à bénéficier de la nouvelle puce A14 Bionic… avant l’iPhone 12. Covid oblige, Apple a du chambouler ses plans, et si l’iPad Air 2020 ne sera pas disponible avant octobre, il n’empêche qu’il s’agit du premier produit disposant de la nouvelle puce, gravée en 5 nm.

Malgré tout, la firme de Cupertino conserve quelques cartouches pour l’iPhone 12. En effet, les performances de l’iPad Air n’ont pas été autant mise en avant que d’habitude, sans doute pour garder un peu de surprise quand l’iPhone 12 sera officiellement dévoilé.

Les services

Enfin, du côté des services, deux nouveautés : Apple One et Fitness +.

Apple One regroupe 4 services d’Apple (6 aux États-Unis et dans une poignée de pays) :

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

iCloud

Deux offres sont proposées, une première à 14,95 euros par mois pour une personne (et 50 Go de stockage iCloud), et une offre familiale à 19,95 euros par mois (et 200 Go de stockage iCloud). De quoi économiser 6 et 8 euros respectivement.