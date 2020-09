Apple Watch, iPad : comment suivre la keynote d’Apple de ce mardi 15 septembre ?

Ce mardi à 19h, Apple annoncera de nouveaux produits lors d’une keynote diffusée (sans public) depuis l’Apple Park.

Sont attendus des produits tels que l’Apple Watch Series 6, un nouvel iPad (sans doute un iPad Air), et d’autres surprises comme :

La date de sortie d’iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et macOS Big Sur

L’abonnement Apple One qui regroupe plusieurs services de la marque (Arcade, TV+, News, Music)

Les AirTags, ces petits trackers qui permettent de retrouver facilement un objet

Et pourquoi pas une nouvelle Apple TV, le casque AirPods Studio ou le tapis de recharge AirPower. Après tout, le nombre de rumeurs au sujet de cette keynote ne fait qu’augmenter ces derniers jours, et beaucoup d’entre elles se contredisent, preuve qu’Apple a une jolie carte à jouer et pourrait bel et bien créer la surprise.

Quoiqu’il en soit, une chose est encore plus certaine que l’annonce d’une Apple Watch et d’un iPad, c’est l’absence de l’iPhone. Pour découvrir officiellement l’iPhone 12 et ses différentes déclinaisons, il faudra attendre le mois d’octobre, lors d’une nouvelle keynote entièrement dédiée au flagship de l’entreprise californienne.

Pour suivre la keynote de ce soir, baptisée “Time flies” (le temps file, un indice bien trop gros pour ne pas annoncer une Apple Watch), il suffit de vous rendre sur le site d’Apple, sur l’application Apple Events disponible sur Apple TV, sur YouTube ou via la vidéo ci-dessous.

La conférence débutera à 19h, heure belge.