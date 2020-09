Apple Watch, iPad, Apple TV : un point sur les dernières rumeurs

La marque à la pomme pourrait dévoiler plusieurs nouveaux produits dans les jours qui viennent, avant une keynote prévue pour le mois d’octobre, entièrement consacrée à l’iPhone 12.

Un nouvel article publié par Bloomberg annonce qu’Apple commercialisera bel et bien quatre nouveaux iPhone en octobre, avec trois tailles d’écran : 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces, et un format proche de l’iPad Pro.

Mais avant ça, la firme de Cupertino à d’autres produits à présenter.

Apple Watch

La montre connectée d’Apple pourrait connaître une déclinaison d’entrée de gammes, baptisée Apple Watch SE. Elle serait lancée en même temps que l’Apple Watch Series 6 et proposerait des fonctionnalités empruntées à la Series 4 et 5, comme une puce plus rapide que la Series 3 et la détection de chute.

Du côté de l’Apple Watch Series 6, la grande nouveauté serait l’ajout d’un capteur d'oxygène dans le sang, voire d’un capteur de stress. La montre devrait également être encore plus résistante à l’eau et proposer une batterie un peu plus importante (303,8 mA h contre 296 mA h pour la Series 5).

iPad Air

La tablette adopterait également un format proche de l’iPad Pro (soit des bords plats et un écran bord à bord), comme déjà dévoilé par cette fuite publiée sur Twitter. Comme on vous l’annonçait, la tablette disposerait d’un bouton Touch ID, situé sur le bouton de veille, et non sur le bas de l’écran comme c’était le cas jusqu’à présent.

AirTags

Les trackers permettant de localiser des objets perdus avaient déjà été annoncés par erreur dans une vidéo publiée par Apple. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ils pourraient débarquer en octobre lors de l’annonce de l’iPhone 12. Logique, car ces trackers fonctionnent avec l’application “Find My.”

HomePod / Apple TV

Le HomePod mini, soit la nouvelle version “miniature” de l’enceinte connectée, annoncée depuis des mois, mais qu’Apple tarde à commercialiser, ne devrait pas arriver avant 2021. Et à l’heure actuelle, on n’en sait toujours pas plus sur ce produit censé concurrencer les offres de Google et d’Amazon en la matière.

Enfin, le boîtier Apple TV, lui aussi annoncé depuis des mois, ne devrait pas être disponible en 2020, mais Bloomberg nous apprend que sa télécommande (qui sera fort heureusement repensée) pourra être localisée grâce à l’application “Find My”. Peut-être qu’Apple lui a ajouté un AirTag…

Et le reste

Parmi les autres annonces de Bloomberg, on retrouve également une trace des AirPods Studio, un casque over-ear, dont on vous parlait déjà en mai dernier. Sa particularité ? Le casque pourrait être bardé de capteurs, ce qui lui permettrait de différencier la gauche de la droite. Autrement dit plus besoin de vérifier le sens du casque avant de le placer sur la tête. Ainsi qu’une option baptisée “neck detection”, et qui permettrait au casque de savoir s’il est placé sur les oreilles de l’utilisateur, ou autour de son cou.

Selon le leaker Jon Prosser, certains de ces produits, dont l’iPad et l’Apple Watch, seraient officialisés la semaine prochaine. Pour le reste, rendez-vous en octobre… ou lors de la keynote de mars 2021.