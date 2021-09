Apple Watch : il n’y en aura pas pour tout le monde

La sortie de l’Apple Watch Series 7 approche à grands pas. Et si certains détails restent flous (les anciens bracelets seront-ils compatibles ?), un détail semble désormais inévitable : la montre sera disponible en quantité limitée.

Des problèmes de production

Apple aurait, selon le journaliste Mark Gurman, rencontré plusieurs problèmes lors de la production de l’Apple Watch Series 7, ce qui a entraîné un certain retard dans les livraisons. Résultats, deux options s’offrent à la marque à la pomme.

Soit l’Apple Watch, présentée lors d’une Keynote au côté de l’iPhone 13, sera disponible en quantité limitée à sa sortie

Soit l’Apple Watch est présentée ce mois-ci, mais sa commercialisation est retardée de plusieurs semaines afin de rattraper le retard de production

Pour Mark Gurman, Apple serait en mesure de livrer certains modèles de la montre connectée, mais devrait en retarder d’autres. Mais la présentation officielle aurait bien lieu en ce mois de septembre.

Pour rappel, la Series 7 devrait adopter un nouveau look plus carré, avec des bords plats comme sur l’iPad Pro et l’iPhone 12. La taille de l’écran serait plus grande, avec des boîtiers qui passeraient de 40 mm à 41 mm, et de 44 mm à 45 mm. Ce qui pourrait avoir un impact sur la compatibilité avec les anciens bracelets commercialisés depuis 2015.