Apple : votre housse Magic Keyboard ne fonctionnera pas avec le nouvel iPad Pro

Si vous avez craqué pour le Magic Keyboard et comptez acheter le nouvel iPad Pro dévoilé mardi dernier, pas de chance : l’accessoire n’est pas compatible.

0,5 mm de différence

Explications : le Magic Keyboard cette housse/clavier vendue 339 euros, permet à l’iPad Pro de se transformer en ordinateur, notamment grâce à la présence d’un trackpad.

La tablette, qui s’attache magnétiquement, se rapproche alors d’un MacBook et flotte au-dessus du clavier de par son design suspendu de type cantilever.

Mais voilà, si l’iPad Pro version 2021 est a priori similaire en termes de design aux versions précédentes, il est malgré tout plus épais. De 0,5 mm très précisément. Résultat, une fois placé dans la housse Magic Keyboard d’origine, celle-ci a du mal à se refermer correctement, et le clavier vient frotter contre l’écran. De plus, l’iPad risque de glisser de sa protection et tomber.